”Am primit, saptamana trecuta, un raspuns de la Ministerul Mediului, asumat de vicepremierul Gratiela Leocadia Gavrilescu, prin care mi s-a transmis ca nu imi poate pune la dispozitie procesele verbale ale Comitetului de Analiza Tehnica (CAT) privitoare la proiectul de la Rosia Montana, documente cu caracter public, sub pretextul halucinant ca ”furnizarea de informatii legate de acest subiect poate aduce atingere intereselor Romaniei prin afectarea dreptului acesteia la un proces echitabil” in dosarul de la Washington”, a detaliat senatorul USR, potrivit unui comunicat.

Potrivit lui Mihai Gotiu, acest lucru reprezinta, pe de o parte, un abuz, pe de alta parte, poate afecta sansele Romaniei in litigiul cu compania canadiana.

”In raspuns nu mi s-a comunicat vreo decizie si de cine ar fi fost luata, prin care aceste informatii cu caracter public ar fi fost secretizate si, implicit, motivarea unei astfel de hotarari. Mai grav, insa, e faptul ca acest lucru poate fi folosit de companie in justificarea pretentiilor ei. Gabriel Resources isi construieste pledoaria pe faptul ca statul roman nu si-ar fi indeplinit corect obligatiile pe care le avea si le are in procesul de autorizare a proiectului minier. Secretizarea discretionara a unor informatii legate de procesul de autorizare ar da apa la moara companiei sa afirme ca i-ar fi fost incalcate drepturile. Nu ar fi pentru prima data cand declaratiile unor oficiali romani sunt folosite de Gabriel Resources in proces. Prostiile debitate de fostul premier PSD Victor Ponta, in toamna lui 2013, sunt deja utilizate de companie in documentele depuse la ICSID pentru a-si justifica pretentiile de 4,4 miliarde de dolari”, a explicat senatorul USR.

Mihai Gotiu mai arata ca informatiile solicitate ar fi putut fi utile echipei de avocati care au pregatit o interventie (de tip amicus curiae) pentru apararea intereselor cetatenilor statului roman in litigiul de la Washington, din partea mai multor ong-uri (Asociatia Alburnus Maior, comunitatea Declic, reteaua MiningWatch Romania si Greenpeace Romania). Interventia a fost depusa la sfarsitul acestei saptamani la ICSID.

”E o dovada de tupeu, ipocrizie si iresponsabilitate incredibile sa le blochezi accesul la informatii cu caracter public celor care pregatesc apararea intereselor statului roman si sa afirmi ca asa aperi interesele statului roman! Dar asta te poti astepta de la cel mai incompetent guvern post-decembrist, sustinut, coincidenta sau nu, de un fost ministru al Dezvoltarii, Liviu Dragnea, plimbat dincolo de Cercul Polar in vacantele ”de documentare” organizate de compania miniera, si de un fost ministru al Industriei, Calin Popescu Tariceanu, care, in 1997, si-a pus semnatura pe instrainarea zacamintelor de aur de la Rosia Montana”, a mai aratat Mihai Gotiu.