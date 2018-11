Aceasta a admis ca este foarte posibil ca in viitor sa se faca disponibilizari la nivelul aparatului bugetar, intrucat sunt "foarte multe scheme de personal umflate".

"Este foarte posibil (sa se faca reduceri de personal - n. r.) si e normal sa fie asa pentru ca sunt foarte multe scheme de personal umflate. Si am spus-o si cand eram primar ca, daca maine pleaca jumatate din primarie, nu se cunoaste", a spus ministrul, la Antena 3, potrivit Agerpres.

Intrebata daca acest lucru este valabil in toate primariile, ea a raspuns: "Depinde. In primariile mari, in principiu da. In primariile mici, de la sate, unde sunt deja 11 angajati, este foarte greu si sa lucrezi asa".

Seful de la Munca a precizat ca a inceput o procedura de reorganizare la nivelul ministerului pe care il conduce

", a explicat ea.

In alta ordine de idei, Lia Olguta Vasilescu a mentionat ca ea nu stie despre vreo eventuala mutare a sa de la Ministerul Muncii, in urma viitoarei remanieri.

"Am vazut si eu in presa, am vorbit cu mai multi jurnalisti, i-am intrebat la cate ministere ma mai muta, ca eu nu am niciun fel de indicii despre acest fapt. Sincer, cu mine nu a vorbit nimeni nimic pana in acest moment de vreo mutare de la Ministerul Muncii. Ceea ce este foarte adevarat este ca in urmatorii doi ani la Ministerul Muncii va fi somaj tehnic pentru ca noi am aplicat toate masurile din programul de guvernare. La ora actuala mai sunt masuri partiale care sunt conditionate de venirea banilor.... Va spun ca pana la sfarsitul anului toata partea de legislatie pe Ministerul Muncii se termina cu Legea asistentei sociale", a subliniat ministrul.

Potrivit ministrului Muncii, 100% va fi remaniere

", a sustinut aceasta.

In opinia sa, Guvernul are o problema de comunicare.

"Avem o problema de comunicare si ieri imi spunea un parlamentar liberal ca daca voi ati comunica tot ce faceti, ati sti sa comunicati, 20 de ani n-ati mai pleca de la guvernare", a mai spus ministrul Muncii.