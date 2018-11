"Discutiile se poarta foarte clar. Au mai fost, si saptamana trecuta, discutii la Ministerul de Finante, pe anumite intarzieri, fie ale ANAF-ului, fie a partii de Vama, fie alte astfel de activitati. Discutia de saptamana viitoare se va lasa si cu anumite astfel de masuri (n.red. - demiteri), pentru ca, repet, ANAF-ul are un plan de realizat. Am mai auzit ca, vezi Doamne, as fi cerut eu astfel de actiuni.

Nu, ministrul de Finante nu se implica, in mod direct, in ceea ce inseamna ANAF, dar poate sa aiba discutii foarte clare cu intreaga conducere. Sa spunem, daca managementul acestei agentii nu este cel corect si legal sau sunt activitati nejustificate, pentru ca ei consuma si resurse umane si materiale, pentru chestiuni din acestea marunte care nu fac decat sa creeze nemultumiri in randul populatiei si stim cu totii ca marile companii...", a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, intr-o interventie telefonica la Romania TV, intrebat ce efecte pot fi ca urmare a discutiei pe care o va purta saptamana viitoare cu oficialii de la Fisc, potrivit Antena3.ro.