"Sunt acuzatii izvorate din senin, este un atac. (...) Mi se pare foarte ciudat acest atac. PNL duce greul bataliei cu PSD. De cand sunt presedintele partidului suntem intr-o lupta la baioneta cu majoritatea guvernamentala, o lupta care este extrem de dificila pentru ca nu ne batem cu partide politice democratice, care sa puna in practica un program de guvernare, care sa caute sa aplice politici publice in diferite domenii, ne batem cu o coalitie guvernamentala care nu are alt obiectiv decat acela de a cotropi statul roman, institutiile statului. (...) PNL face niste eforturi extrem de mari, cu multe rezultate. Aceasta coalitie incearca sa modifice legislatia in domeniul justitiei, Codul penal si Codul de procedura penala si se straduiesc de doi ani si nu reusesc pentru ca s-au lovit de un zid format de presedintele Klaus Iohannis si PNL. Daca cineva care zice ca este impotriva PSD ataca principala forta care se bate cu PSD inseamna ca face un serviciu PSD", a spus Orban la B1 TV, potrivit Jurnalul.ro.

Potrivti lui Orban, declaratiile lui Dacian Ciolos sunt "vorbe aruncate poate dintr-o lipsa a fenomenului politic", catalogand acest gest politic drept "ciudat, care arata o posibila agenda ascunsa".

"Este un atac straniu din partea cuiva care de-a lungul carierei sale politice nu a strambat din nas de exemplu cand a fost ministru al Agriculturii sa spuna ca PNL este un partid vechi, nu a strambat din nas cand PNL l-a sustinut ca si candidat la prim-ministru. S-a trezit acum brusc in conditiile in care atat presedintele Iohannis cat si PNL suntem intr-un razboi extrem de dificil, intr-o lupta care de multe ori este inegala, pentru ca ne confruntam cu o majoritate parlamentara si cu un control asupra foarte multor institutii ale statului si mai ales cu o putere care nu este sensibila la niciun fel de principiu democratic, care nu accepta in dezbaterea, care nu accepta sub nicio forma punctele de vedere ale societatii si in lupta aceasta tam nesam sa te trezesti cu unul care zice ca este de opozitie sa vorbeasca, mi se pare complet lipsit de sens si nedrept fata de PNL", a spus Ludovic Orban.