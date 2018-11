"In contextul vizitei oficiale efectuate in Sultanatul Oman, in perioada 3-5 noiembrie 2018, prim-ministrul roman, doamna Viorica Dancila, a vizitat si a semnat in cartile de onoare ale Muzeului National al Sultanatului Oman, Marii Moschei a Sultanului Qaboos si Operei Regale din Muscat, monumente emblematice din capitala statului omanez. (...) In contextul vizitarii Marii Moschei din Muscat, prim-ministrul Romaniei a apreciat grandoarea edificiului si a aratat ca in Romania se afla o importanta comunitate istorica musulmana, care se bucura de drepturi depline ale libertatii de cult si care traieste in armonie cu reprezentantii altor culte religioase", releva sursa citata.

Cu prilejul vizitei la Opera Regala din Muscat, prima opera din Peninsula Arabica, a carei constructie a inceput in anul 2007, din dispozitia Majestatii Sale, Sultanul Qaboos, primul ministru roman a apreciat arhitectura deosebita a cladirii, emblematica pentru stilul omanez modern, amintind, in context, ca soprana Angela Gheorghiu a sustinut un spectacol la Muscat, pe scena aceluiasi lacas de cultura. A exprimat interesul statului roman de a fi prezent in viata culturala omaneza, in cadrul festivalurilor de muzica traditionala si a celor militare, organizate si gazduite anual de Opera Regala.

La finalul vizitei, Alteta Sa Regala Mona bint Fahad Al-Said, vice-cancelar adjunct al Universitatii Sultan Qaboos din Muscat, a oferit o cina in cinstea premierului Dancila, se mai arata in comunicat.