"Printre bunurile care au disparut din casa senatorului Niculae Badalau, care a fost jefuit de hoti in noaptea de vineri spre sambata, s-a aflat si un pistol, iar in urma cercetarilor la fata locului a reiesit faptul ca acesta nu era pastrat in mod corespunzator, conform legii, motiv pentru care politistii de la Serviciul de Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Giurgiu i-au aplicat acestuia o amenda in suma de 5.000 de lei', a declarat Emanuela Sarbu, potrivit Agerpres.

Surse apropiate anchetei au afirmat ca pistolul era tinut intr-un sertar si nu era asigurat intr-un spatiu securizat, asa cum prevede legea.

"Totodata, senatorului Niculae Badalau i-a fost anulat permisul de port arma pe o perioada de cinci ani', a completat Emanuela Sarbu.

Ea spune ca toate bunurile care au disparut de la locuinta senatorului au fost introduse intr-o aplicatie la nivel national si sunt in atentia tuturor politistilor din tara, iar politistii care ancheteaza cazul au un cerc de persoane banuite, au desfasurat audieri la fata locului si efectueaza cercetari pentru depistarea autorilor, tragerea acestora la raspundere si recuperarea bunurilor sustrase.

Din casa senatorului au fost sustrase mai multe bunuri, bijuterii, bani si un pistol.