"Cer public demisia ministrului Tudorel Toader. Parchetul General a publicat scrisoarea trimisa pe 17 februarie 2016 de ministrul justitiei catre Parchete, pentru declansarea procedurii de selectie a procurorului general. E clar in scrisoare ce trebuia sa cuprinda dosarul de candidat trimis la MJ: CV si scrisoare de intentie. Toader a spus ca din dosar lipsea calificativul la ultima evaluare si ca exista o ordonanta de clasare. Si a afirmat ca pentru aceste motive procedura ar fi fost nelegala", a scris Raluca Pruna, sambata, pe Facebook.

Ea a mentionat ca a asteptat ca Tudorel Toader sa isi clarifice acuzatiile.

"Am asteptat 10 zile, l-am invitat public pe Ministrul Toader sa isi clarifice acuzatiile. A tacut. Scrisoarea care clarifica se afla la Ministerul Justitiei in tot acest timp. Toader a preferat sa o ignore si sa minta o natiune intreaga. Invit acum, ca am clarificat procedura de numire, sa revenim la identificarea temeiului legal al revocarii procurorului general. Nu conteaza numele, nici persoana. Conteaza institutiile", a mai scris Pruna.