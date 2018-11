Intrebat daca presedintele Klaus Iohannis se poate implica mai mult, in conditiile in care a fost criticat ca ar trebui sa fie mai "jucator", Dacian Ciolos a spus ca romanii au nevoie ca presedintele Romaniei sa fie mult mai datator de incredere.

"Eu stiu ca domnul Iohannis tine foarte mult la a respecta Constitutia. E un om drept, e probabil si caracterul dansului si profilul dansului, si apreciez asta, am apreciat asta de multe ori si pe perioada cat am fost prim-ministru. Cred insa ca presedintele Romaniei, in momentul de fata, are nevoie sa fie sau romanii au nevoie ca presedintele Romaniei sa fie mult mai datator de incredere ca isi foloseste prerogativele in asa fel incat sa apere cu toate mijloacele pe care le are statul de drept si sa dea acest semnal foarte mult. Pozitia de presedinte, asa cum o simt eu, are niste prerogative formale si are niste prerogative morale, lumea asteapta intr-adevar mult mai mult decat permite Constitutia de multe ori de la presedinte, dar cred ca presedintele trebuie sa gaseasca modalitatea prin care, respectand Constitutia, sa dea in permanenta acea incredere oamenilor care l-au investit", a precizat Ciolos, potrivit Agerpres.

Intrebat daca ar fi fost presedintele Romaniei, ar mai fi dat o sansa PSD si ar fi numit-o pe Viorica Dancila, Ciolos a spus: "Nu i-as fi dat aceasta sansa doamnei Dancila, asta este clar".

"In primul rand stiu ce poate si ce nu poate doamna Dancila sau cel putin ce nu putea la momentul respectiv din punctul meu de vedere si stiam si relatia pe care o avea cu domnul Dragnea", a adaugat Ciolos.