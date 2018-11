"Avem ambulante rosii, ceea ce nu este rau, dar...

In 2009, dupa 3 ani de munca, o echipa de mari specialisti in medicina, condusa de prof. dr. Cristian Vladescu, finaliza un raport care punea un diagnostic real sistemului romanesc de sanatate. Raportul Comisiei Prezidentiale, extrem de concis si punctual, stabilea si un set de masuri prioritare. Raportul a fost inaintat guvernului, ministerului sanatatii si a fost facut public.

Aceeasi echipa de straluciti specialisti finaliza, in toamna anului 2011, un proiect de lege a sanatatii care revolutiona sistemul, il flexibiliza, il punea in competitie, aseza pacientul in centrul sistemului de sanatate publica si crea premisele platii corespunzatoare a personalului sanitar.

In ianuarie 2012, anuntam ca noua lege a sanatatii trebuie sa intre in dezbaterea Parlamentului si sa fie adoptata pana la vacanta de vara. Mafia din sistem a reactionat propagand catre multimea din strada minciuna privatizarii SMURD si a AMBULANTEI. Au reusit prin minciuna sa blocheze reorganizarea sistemului.

De atunci, din ianuarie 2012, am avut dezastrul de la COLECTIV care a aratat ineficienta sistemului de sanatate, mor cu zile cca 60.000 oameni anual din cauza infectiilor nosocomiale, iar, ieri, n-am putut trata un mare ars si l-am trimis in Belgia.

Intre timp, toti suntem fericiti ca avem ambulante rosii televizate zi si noapte, dar am ramas cu un sistem medical organizat dupa canoanele sovietice pe care mafia din sanatate il apara prin toate mijloacele.

In Parlament se afla proiectul de lege a sanatatii din 2012. Va trebui dezbatut, imbunatatit si aprobat, daca vrem sa nu mai fim pacaliti cu ambulante rosii televizate", a scris, pe Facebook, fostul presedinte Traian Basescu.