"Nu stiu cand va fi pentru ca, deocamdata, doar pe surse am aflat ca se va organiza un comitet executiv. Nu am primit pana acum nicio invitatie. Daca va avea loc, asa cum se zvoneste, luni sau miercuri, din nefericire eu nu voi putea participa pentru ca am acceptat inca din luna august invitatia de a merge la Madrid intr-o delegatie oficiala, la invitatia doamnei primar al Madridului, si particip acolo la mai multe evenimente. (...) Nu am de ce sa fug de o sedinta politica, nu am de ce sa fug de CEx, nu mi-e rusine cu activitatea mea, cred ca masura fiecarui om politic este data de calitatea sa umana in primul rand, de activitatea la locul de munca, (...) iar ca activitate politica in primul rand angajamentul nostru statutar este fata de cetateni si nu cred ca am gresit cu nimic fata de cetatenii pe care ii reprezint, dimpotriva, ma lupt pentru toate proiectele Capitalei", a afirmat primarul, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Gabriela Firea, care este si presedinte al organizatiei PSD Bucuresti, a spus ca a auzit speculatii conform carora s-ar duce la Madrid tocmai pentru a nu participa la CEx, iar pentru a dezminte aceste supozitii a prezentat documentul care atesta faptul ca pe data de 6 august a fost invitata in capitala Spaniei.

"Semnam un memorandum de colaborare cu capitala Spaniei, particip la mai multe evenimente, deci nu se pune problema sa fug de o sedinta de partid si chiar nu am motive. Dar activitatea mea de primar general trebuie sa aiba intaietate, v-am spus si dvs, in intalniri informale, ca doi ani de zile nu am onorat invitatiile de peste hotare, decat cu exceptia primei vizite pe care am facut-o in prima luna la Viena, pentru ca este modelul meu administrativ, si de asemenea vizita foarte scurta, de o zi, la Chisinau, dar in rest nu am onorat nicio invitatie externa, timp de doi ani de zile. Am asteptat sa realizez un proiect important, cel al achizitiei a 400 de autobuze Euro 6 si am spus ca pana nu vad primele autobuze sosite in Bucuresti nu vreau sa fiu nicio zi plecata peste hotare, pentru ca a fost un proiect realizat foarte greu", a explicat ea.

Intrebata daca se teme de o excludere din partid, Firea a replicat ca ea se teme doar de Dumnezeu

", a precizat ea.

Primarul general a adaugat ca cei doi consilieri municipali PSD care au votat in ultima sedinta a CGMB alaturi de opozitie si-ar dori "unul sa fie consul in Israel, si unul deputat".

"Ei au gresit fata de electorat, si cei care i-au manipulat au gresit fata de electorat, si nu eu care sunt consecventa crezului meu", a subliniat edilul Capitalei.