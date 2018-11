"Am observat cum PSD incearca sa minta romanii spunand tot felul de trasnai legate de prioritatile din Sanatate. (...) Domnul Dragnea ne prezenta cat de mult se va schimba Romania punand in aplicare celebrul program de guvernare 'Indrazneste sa crezi'. Cei de la PSD vorbeau de constructia a 8 spitale regionale. Am gasit in programul de guvernare cateva elemente care trebuie readuse in discutie. Cand au redepus noul program de guvernare, o data cu instalarea Guvernului Dancila, subliniau foarte clar ca Guvernul isi propune accelerarea cheltuirii fondurilor europene pentru o angajare la o rata de absorbtie de 72% pana la 31 decembrie 2020 si de 100% pana la 31 decembrie 2023. Scrie aici - 800 de milioane de euro pentru sectorul Sanatate prin intermediul a 4 programe operationale, este angajamentul Guvernului Dancila", a afirmat Tomac intr-o conferinta de presa la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca a facut mai multe solicitari catre ministere cu privire la acest subiect, iar ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, i-a raspuns ca nu intra in competenta sa atragerea de fonduri europene pentru constructia de spitale.

Tomac a mai afirmat ca de la Guvern a mai primit o informare, pe 26 iulie, in care se arata ca exista o strategie nationala de Sanatate si ca se are in vedere atragerea de fonduri europene pentru constructia de spitale, "dar s-au depus proiecte doar pentru atragerea a 19 milioane de euro".

"Mi se pare ca s-a atins un prag mult prea jos in ceea ce priveste minciuna si manipularea la Palatul Victoria. Am insistat din nou, in septembrie, am cerut date cu privire la studiile de fezabilitate. Pe 18 octombrie, Ministerul Sanatatii ma informeaza doar cu privire la construirea unui complex medical, 'Carol Davila', in Bucuresti, dar imi spunea ca se cauta o locatie. Asta este singurul raspuns referitor la marile proiecte anuntate in campanie. Acesti oameni sunt de condamnat si pe buna dreptate Corina Cretu ii critica, iar eu am demonstrat pe documente ca nu a existat niciun fel de intentie la Palatul Victoria cu privire la accelerarea procedurilor de atragere a fonduri europene pentru constructia celor 8 spitale regionale. Oamenii acestia au cu totul alta agenda, pentru Liviu Dragnea propria libertate este singurul subiect care il framanta si il preocupa la ora actuala. Actualul Guvern nu are nimic in comun cu interesele Romaniei. Nu vom avea niciun spital regional, pentru ca nu i-a interesat in mod real sa atraga fondurile europene si sa construiasca vreun proiect", a afirmat Tomac.