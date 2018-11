"Modernizarea tarii noastre la orizontul urmatoarelor decenii depinde, in foarte mare masura, de anvergura si calitatea investitiilor realizate in economie. Dupa un avans economic de aproape 7% anul trecut, bazat in principal pe aportul consumului, evolutiile actuale ne arata cat de important este ca economia sa genereze o crestere de calitate, bazata pe investitii si exporturi. Numai o crestere economica robusta, calitativa, poate sustine sporirea pe termen lung a veniturilor populatiei si a bunastarii economico-sociale. Din acest punct de vedere, inca este deficitara actiunea guvernamentala in privinta unor aspecte esentiale pentru bunastarea IMM-urilor si a economiei, precum dezvoltarea infrastructurii de transport, folosirea fondurilor europene, incurajarea industriilor inovative, dar si gasirea de solutii durabile in privinta deficitului de angajati calificati din economie", afirma seful statului in mesajul transmis in cadrul deschiderii celei de-a XXVI-a editii a Topului National al Firmelor Private din Romania si care a fost prezentat de catre consilierul prezidential Cosmin Marinescu, potrivit Agerpres.

In mesaj, presedintele Iohannis mentioneaza ca "imbunatatirea competitivitatii economice se bazeaza pe politici publice inteligente, pe care decidentii sa le elaboreze in sensul promovarii inovarii si a noilor tehnologii, al dezvoltarii pietelor financiare si al educatiei in spiritul performantei".

"Digitalizarea pe scara larga a administratiei, de exemplu, ar reduce semnificativ birocratia si ar aduce beneficii importante prin cresterea productivitatii firmelor si scaderea evaziunii fiscale. Consider ca autoritatile trebuie sa faca mai multe eforturi pentru a inlesni accesul IMM-urilor la finantare, licitatii publice sau la obtinerea ajutoarelor de stat", se arata in mesajul sefului statului.

In economia moderna, dezvoltarea firmelor se face prin capital atras de la banci si pietele financiare

In acest context, seful statului mentioneaza ca adoptarea unor masuri de simplificare in aceste domenii ar aduce beneficii insemnate pentru intreprinzatorii mici si mijlocii.

"Soliditatea mediului antreprenorial este direct proportionala cu bunastarea economico-sociala, de aceea este important ca intreprinzatorii sa dispuna de conditii cat mai favorabile de desfasurare a afacerilor. (...) Mediul de afaceri, cat si intreaga societate romaneasca pot beneficia enorm de pe urma unui cadru legislativ eficient, insotit de institutii puternice si independente. Statul de drept este un bun public, iar sanatatea mediului de afaceri depinde in mod esential de stabilitatea si predictibilitatea regulilor jocului", mai arata Iohannis.

El subliniaza ca schimbarile din domeniul fiscal sau al pietei muncii trebuie sa aiba si un orizont de predictibilitate.

De asemenea, seful statului evidentiaza faptul ca ar fi in avantajul tuturor daca segmentul tinerilor ar fi mai bine incurajat in relatia cu piata muncii.

"Consider esential ca sistemul educational sa probeze flexibilitate si adaptabilitate la cerintele si asteptarile angajatorilor, de exemplu prin mutarea accentului pe dezvoltarea abilitatilor IT sau a unor aptitudini practice. In acest sens, mediul de afaceri este indreptatit sa astepte masuri responsabile pe linia politicilor salariale. Sustinerea fortei de munca si a bunastarii angajatilor nu trebuie sa insemne punerea unor costuri nesustenabile pe umerii intreprinzatorilor. (...) Va indemn sa fiti increzatori, sa ridicati din ce in ce mai sus stacheta performantelor economice si va asigur de intreg sprijinul meu privind dialogul onest si constructiv cu sectorul antreprenorial", conchide Iohannis.