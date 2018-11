"Nu am mai spus niciodata aceste lucruri si nu reprezinta pozitia oficiala a PSD. Corina Cretu nu mai este pro-PSD, este mai mult pro-Bruxelles. Corina Cretu nu reprezinta, in momentul de fata, interesul Romaniei de a construi spitale regionale la costuri de 10 ori mai mici. Ea reprezinta interesele unor cercuri de interese de la Bruxelles", a spus Codrin Stefanescu la Antena 3.

In egala masura, el a facut si cateva precizari referitoare la disputa dintre Corina Cretu si Darius Valcov pe tema constructiei de spitale din fonduri europene.

"Sigur ca nu le convine: in momentul in care o tara a UE gaseste o solutie fara a le plati lor studiile de fezabilitate, comisioanele si tot ce mai trebuie, sigur ca toti iau foc. Noi vom lucra cu parteneri privati si vom construi in beneficiul Romaniei si romanilor. Ii spun acum in direct: Corina, nu esti multumita? Te mai duci o data la Guvern si discuti! Acolo sunt specialisti care lucreaza in interesul Romaniei si pentru romani. Noi i-am spus: Corina, esti romanca la Bruxelles! Ajuta-ne cu asta!", a spus el, citat de adevarul.ro.

