"Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a refuzat solicitarea PNL de a discuta in plen si de a supune votului final proiectul de lege cu privire la modificarea legii serviciilor publice de transport public local (Legea 92/2007), ceea ce va genera haos total in transportul navetistilor si elevilor din toata tara.

Cele trei comisii de fond - administratie publica, transporturi si industrii - au dezbatut si adoptat acest proiect de lege, in regim de urgenta, la solicitarea secretarului de stat din MDRAP, doamna Sirma Caraman. Peste noapte, probabil la presiunea transportatorilor, secretarul de stat s-a sucit, solicitand o amanare, astfel incat criteriile de licitatie a traseelor sa fie stabilite in corpul legii si nu prin Ordin de ministru, ca si pana acum”, a explicat Roman.

In calitate de presedinte al Comisiei de administratie publica atrag in modul cel mai serios atentia ca majoritatea programelor judetene de transport public interjudetean expira spre sfarsitul anului. In lipsa acestei legi, navetistii si elevii nu vor mai putea circula cu autobuzul. In multe judete, din cauza haosului legislativ, autoritatile locale sunt date in judecata si platesc bani grei, milioane de euro, ca despagubiri, unor samsari privati din transporturi.

Nu e de joaca! Se blocheaza Romania, din cauza unor functionari, probabil, corupti. Am atras atentia ca unii transportatori liciteaza doar traseele profitabile, in timp ce oamenii de la tara sunt ai nimanui, desi ei sunt principalii beneficiari.Prin amanarea votarii acestei legi, PSDragnea pune transportul local pe butuci! Daca transportul local se blocheaza, PSD este singurul vinovat! PNL solicita majoritatii de stanga PSD-ALDE sa nu se mai joace cu soarta milioanelor de calatori si sa accepte discutarea si votarea legii