"Aceste atacuri pornite ca la un semnal la adresa mea si mai ales atacurile la adresa Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzata ca sunt vanduta intereselor straine, in conditiile in care toti stiu cate eforturi am facut preluand pe fonduri europene toate creditele Romaniei pe care le avea de platit catre Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana de Dezvoltare, salariile functionarilor din Romania care lucreaza pe fonduri europene, fazand zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp si pt care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea ma lasa fara cuvinte.

As fi inteles sa fiu considerata tradatoare de partid si de tara, daca am fi avut depuse la Comisia Europeana zeci de proiecte care tergiversau sau pe care le-am fi uitat perioade lungi de timp.

Repet, din pacate nu mai avem in analiza proiecte majore depuse la Comisie in afara Magistralei de Metro M6, proiect in legatura cu care inca astept un raspuns la o scrisoare adresata de catre Directorul General al DG Regio, Dl Marc Lemaitre, Ministrului Transporturilor, fara de care regulamentele nu imi permit sa adopt o decizie.

Nici un alt proiect major nu e depus la Comisia Europeana, in conditiile in care Romania a depasit cu mult datele la care singura s-a angajat ca le va depune, nu numai pentru spitalele regionale, dar si pentru autostrazile Pitesti-Sibiu, Targu Mures-Iasi, Craiova-Pitesti, podul de la Braila, Metroul Pipera-Berceni, Centura Bucurestiului, etc.

E trist ca reusim in alte state sa dezvoltam si sa deblocam proiecte, iar de la Bucuresti primesc doar acuzatii si insulte. Nu numai eu, dar si serviciile Comisiei Europene sau ale celorlalte institutii europene.

Pentru perioada 2021-2027, viitorul Buget European, m-am zbatut pentru mai multi bani pentru Romania, astfel incat aceasta sa beneficieze de inca 8 miliarde fata de actuala perioada de programare pentru investitii in interesul cetatenilor romani.

Cand reusesti, in ciuda plecarii celui de-al doilea mare contributor la Bugetul UE, Marea Britanie, sa obtii o crestere cu 10 la suta a fondurilor europene pentru tara ta, esti, cu siguranta, in slujba unor interese straine, nu-i asa?

Va las pe Dvs sa apreciati munca si loialitatea mea fata de Romania si Uniunea Europeana", a scris Corina Cretu pe Facebook.