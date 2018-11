"Nu am sa fac o evaluare a ministrilor acum. Lucrurile pe care am sa le aduc in fata Comitetului Executiv National nu vor face referire la nume. Voi face o analiza, am facut-o deja, am terminat-o, legata de activitatea si indeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit in fata romanilor sa devina realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern", a spus sefa Executivului, citata de stirileprotv.ro.

Chestionata daca ia in calcul o reducere a numarului de locuri din administratia centrala, raspunsul premierului a fost: "Trebuie sa vedem, sa lucram la o eficientizare a administratiei publice. Am cerut sa se faca analize pe fiecare minister in parte, in teritoriu, astfel incat sa vedem cum putem veni mai rapid in sprijinul cetatenilor si putem raspunde fara atata birocratie la problemele pe care le au cetatenii".