"Astfel, daca USR a considerat ca presedintele PSD incalca articolul 5 din Codul de conduita (privind obligatia parlamentarilor de a anunta atunci cand au un interes personal in modificarea legilor), Opinia 930/20 octombrie 2018 a Comisiei de la Venetia confirma intocmai aceasta acuzatie, sustine deputatul Dehelean.

«Sintagma legi cu dedicatie nu e un simplu slogan anti-PSD. E mai degraba dictonul politic al lui Liviu Dragnea, omul care si-a pus intreaga influenta in scopul rezolvarii problemelor sale penale. Incepand cu 2017, Partidul Social Democrat, prin grupurile sale parlamentare, a fost pus in slujba votarii legilor cu dedicatie. Sigur ca domni precum Iordache, Nicolicea sau altii de aceeasi factura vor sustine ca au gandit aceste modificari legislative fara a analiza cui anume i-ar putea servi. In fapt, insa, realitatea e mult mai simpla: niciun amendament, oricat de sensibil sau generos ar putea parea, nu a fost initiat fara a sti cu precizie in ce speta sau carui justitiabil ii va folosi. Dincolo de toate avertismentele lansate de USR, cea mai recenta Opinie a Comisiei de la Venetia, la paragraful 38, semnaleaza fenomenul legilor cu dedicatie: Comisia nu poate ignora ca Parlamentul a adoptat aceste amendamente controversate la codurile penale ce pot afecta direct proceduri judiciare aflate pe rol in care sunt implicati unii parlamentari.

Pentru cei care inca nu stiau ce sa creada sau poate refuzau sa asculte argumentele Puterii sau ale Opozitiei, exista acum Opinia Comisiei de la Venetia. Care nu poate fi nici pesedista, nici userista. Dar care argumenteaza public, prin paragraful 38, ceea ce Uniunea Salvati Romania sustine inca de la OUG 13: PSD legifereaza pentru sine», a declarat deputatul USR Silviu Dehelean.

In timp ce Codul de conduita obliga fiecare parlamentar sa anunte cand exista un interes personal in modificarea unei legi, domnul Liviu Dragnea a votat in liniste modificarea definitiei abuzului in serviciu din Codul penal. Sigur ca domnul Dragnea are un proces – si o condamnare in prima instanta – tocmai pentru instigare la abuz in serviciu, dar acest detaliu nu i-a impiedicat pe liderii PSD sa sustina ca modificarile n-au nicio legatura cu problemele penale ale presedintelui Camerei", se arata intr-un comunicat al formatiunii.