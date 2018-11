"Nu sunt membru al Parlamentului Romaniei, nu am fost la Parlament, vorbesc cu domnul Liviu Dragnea, este presedintele PSD. Nu stiu acest lucru, ieri am avut o zi foarte plina, azi am avut o zi foarte plina la Guvern.

Stiti cum este, fiecare dintre noi... sa luam in calcul ca fiecare om are probleme, adica se poate enerva, sunt lucruri care-l enerveaza. Si oamenii politici sunt tot oameni si pot avea astfel de iesiri si pot avea astfel de reactii", a spus sefa Executivului, citata de dcnews.ro.

Liviu Dragnea a rabufnit dupa ce o jurnalista l-a intrebat despre modificarile votate marti de plenul Senatului la Legea privind corectarea pedepselor si masurilor privative de libertate prin care este permisa aplicarea pedepsei la domiciului pentru anumite categorii de condamnari.

"Si cu ce dracu ma ajuta pe mine, domnisoara, ca sa inteleg si eu? Ca totusi, m-am saturat! In afara de mine mai sunt oameni in tara asta? Pe ei nu-i intrebati? M-am saturat. Inseamna ca orice lege ma favorizeaza pe mine, sunt si eu om si efectuv imi ajunge sa raspund la aceste prostii. Vorbiti cu hastagul, vorbiti cu Iohannis, sa dea un decret sa ma impuste maine si de poimaine sa puteti discuta ce se intampla in tara asta. Ati ajuns, oameni tineri, sa sustineti securistii, sa sustineti abuzurile in Romania", a spus miercuri Dragnea.