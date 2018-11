"Test grila la evaluari inseamna note umflate!



Solicit in mod oficial dezbatere publica si anularea deciziei de a aplica teste grila la examenele din primavara anului viitor!

Ministerul Educatiei provoaca haos, scandal si ingrijorare in randul elevilor, profesorilor si al parintilor.

Propunerea de a introduce noi teste grila la examenele de Bacalaureat si Evaluare Nationala din 2019 este facuta fara nicio dezbatere publica, fara o fundamentare stiintifica si fara un studiu de impact. In plus, nu este permis sa schimbi modalitatea de examinare cu cateva luni inaintea evaluarii. Orice examen trebuie sa decurga din modul de predare la clasa si tipul de evaluare cu care au fost obisnuiti elevii.



Singura ratiune pentru care s-a facut aceasta propunere este cresterea promovabilitatii si a mediei finale intr-un mod artificial.



Ministerul premediteaza manipularea elevilor si parintilor ca au mai multe cunostinte, ca au mai multe sanse in viata cu o diploma umflata in mod artificial!

Prin noile teste grila se va produce o uriasa discriminare elevilor foarte buni, iar munca profesorilor performanti se va pierde in multimea de note marite artificial.

Solicit in mod oficial ca aceasta propunere sa nu se aplice pentru examenele din primavara anului viitor. Premierul trebuie sa desemneze un nou ministru al Educatiei care sa se ocupe la modul real de cresterea calitatii educatiei romanesti!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.