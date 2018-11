Intrebat la intrarea in sediul CSM cum comenteaza faptul ca Augustin Lazar a afirmat ca tot ceea ce a facut ministrul Justitiei cu privire la dosarul de candidatura ar fi fost o incercare de manipulare, Toader a raspuns:

"As prefera sa nu comentez, pentru faptul ca domnia sa ar fi trebuit sa spuna daca afirmatiile facute sunt sau nu adevarate. Adica, noi riscam sa tragem concluzii inainte de a vedea daca spusele sunt adevarate sau nu si va dau numai un exemplu: 15 martie, orele 12:22 - 2016. In conditiile in care in lege spune care sunt piesele ce trebuie cuprinse in dosar si la minister se primeste, prin mail, doar o scrisoare de intentie si un CV atasat, in conditiile in care pe 16 martie expira termenul - scrie - si dosarul nu era complet, eu, personal, daca eram ministru, nu il primeam in competitia pentru desemnarea ca procuror general din bunul motiv ca dosarul lui nu era complet".

Citeste si: Reactia procurorului Cristian Lazar, cel care a semnat rezolutia de clasare pentru Iohannis: Nu avea ce sa caute in mapa lui Augustin Lazar

Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat joi ca afirmatia privind descoperirea unei fraude in dosarul sau de candidatura s-a dovedit "o manipulare a opiniei publice" si a anuntat ca isi rezerva dreptul de a actiona conform procedurilor legale in vigoare.

"Afirmatia privind pretinsa descoperire a unei fraude, dupa doi ani si jumatate in procesul de numire a procurorului general, s-a dovedit total lipsita de suport probator si mai mult decat atat s-a dovedit a fi o manipulare a opiniei publice, o manipulare si tinere in suspans nejustificata fata de o afirmatie care a fost facuta in mod interesat, pentru a servi unei proceduri de revocare viciata vizibil. As dori sa va spun ca, la o simpla lecturare a hotararii Consiliul Superior al Magistraturii din 21 aprilie 2016, vom putea sa vedem ca Sectia de procurori a verificat cu meticulozitate fiecare dintre conditiile legale care erau impuse, pentru candidati, respectiv vechime minima de 10 ani, lipsa sanctiunilor in ultimii 3 ani si va rog sa observati ca numai pentru lipsa sanctiunilor se cere termenul de trei ani si in continuare era necesara conditia unui calificativ foarte bun la ultima evaluare. Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii, care este garantul independentei justitiei, a constatat ca erau intrunite toate conditiile legale pentru candidati. Restul este politica, iar eu imi rezerv dreptul de a actiona conform procedurilor legale in vigoare", a declarat Augustin Lazar la intrarea in sediul CSM. (Sursa: Agerpres)