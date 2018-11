"Eu unul ma astept de la un ministru al Justitiei sa fie un om cu viziune, un om care proiecteaza o viziune asupra sistemului judiciar si care vine cu idei, cu propuneri care sa imbunatateasca functionarea justitiei. Eu ce am vazut la domnul Toader, care e un profesor eminent, e membru al Comisiei de la Venetia - intre paranteze fie spus, careia pare ca nu-i recunoaste calitatile -, eu vad la domnul Toader o reactie de functionar care stie bine regulile si legile si le foloseste ca sa manipuleze opinia publica, in loc sa exprime care e viziunea, care este modul de abordare politic - pentru ca face parte dintr-un guvern care e politic - vizavi de institutiile pe care le urmareste. Eu asta as vrea sa vad de la un ministru al Justitiei in Romania, un om care are o viziune despre justitie, care sa asigure ca justitia functioneaza independent si care nu ne face sa pierdem vremea in fata televizorului cu ore in sir de citit anumite documente de notar sau de expert in legislatie. E nevoie si de expertiza asta si eu sunt convins ca in subordinea dansului sunt experti foarte buni din Ministerul Justitiei. Eu as vrea sa vad un ministru al Justitiei care are o viziune si care vrea o justitie independenta", a aratat Ciolos in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Agerpres.

"Tema justitiei este folosita de catre PSD si ALDE in interes personal"

El a apreciat ca tema justitiei este folosita de catre PSD si ALDE "in interes personal al unor lideri politici" si a facut in acest sens referire la demersurile in vederea revocarii procurorului general, Augustin Lazar.

"Se continua decapitarea unor institutii importante din justitie, de data aceasta este randul Parchetului General, unde un ministru al Justitiei, care numai independent si apolitic nu e, foloseste functia pentru a ataca aceasta institutie, fara argumente solide, folosind manipularea si minciuna", a mai declarat Ciolos.

Referindu-se la propunerea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, privind un pact in domeniul justitiei, Ciolos a precizat ca in cazul in care liderul ALDE doreste un astfel de lucru, ar trebui sa se asigure ca in Parlament exista o dezbatere in adevaratul sens al cuvantului.

"Nu au fost dezbateri. O gramada de amendamente au fost votate pe fuga, nu au fost dezbatute. Atunci cand Opozitia a avut propuneri, nu s-a tinut cont de ele. Deci, eu as vrea sa vad in primul rand o dorinta de adevarata dezbatere in Parlament, institutie abilitata sa voteze legi. Apoi, evident ca noi suntem dispusi - am spus asta de mai multa vreme - avem propuneri, si nu avem propuneri adunate de pe strada, ci care au fost discutate multe dintre ele in 2016. Noi, toate actele normative care vizau justitia, inclusiv ordonantele de urgenta, le-am adoptat dupa dezbateri, transparenta publica, dupa consultari, avand avizele institutiilor abilitate si respectand inclusiv Parlamentul. Asta ar trebui sa avem in primul rand, inainte de a propune pacte nationale. Sa avem in primul rand o functionare normala a unui Parlament normal si democratic, in care puterea asculta Opozitia si in care se cauta compromisuri acolo. Daca am avea compromisuri sanatoase si transparente pe modificarea legilor justitiei in Parlament, probabil ca nu am ajunge in situatia in care ne aflam astazi", a spus Ciolos.