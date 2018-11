"Aceasta procedura este lipsita de temei juridic sunt conditii definite de lege in care se poate face revocare pentru una dintre cele trei conditii prevazute de lege singura conditie pe care nu ar putea sa o indeplineasca este calitatea activitatii sale manageriale. Inspectia Judiciara a desfasurat controlul in luna septembrie apoi csm aproba in intregime raportul IJ a carui concluzie este ca managementul Parchetului general in mandatul lui Augustin Lazar a fostul unul eficient. Daca managementul este eficient, daca nu a fost sanctionat disciplinar, daca nu sunt indeplinite conditiile din lege, il invit pe dl Tudorel Toader sa ne lumineze si sa ne spuna care este temeiul juridic pe care isi intemeiaza cererea de revocare.

Noi propunem sa revenim la situatia dinainte de 2005 in care ministrul Justitiei nu avea niciun rol in numirea sefilor de parchete, propunerile sa le faca CSM", a spus Raluca Pruna, potrivit Hotnews.ro.