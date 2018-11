"Privind in urma cu trei ani, nu m-as fi asteptat ca lupta anticoruptie sa fie slabita, asa cum s-a intamplat recent, ca independenta Justitiei sa fie amenintata, ca va exista un risc si mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu as fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american, e un motiv de mare ingrijorare pentru mine personal, pentru ambasada mea, dar si pentru Statele Unite. (...) Tragedia a fost atat de puternica pentru noi deoarece atat de multi tineri romani talentati si-au pierdut vietile sau au fost grav ranit.

Din pacate, SUA au fost mult prea departe pentru a acorda sprijin medical imediat celor care au suferit atat de mult, dar am incercat sa facem tot ce a fost posibil, si, desigur, suntem alaturi de familiile si prietenii celor aflati in suferinta", a spus Hans Klemm, citat de antena3.ro.