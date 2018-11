"Urmarim un serial pe FB mai mult, ministrul Justitiei are responsabilitea de a clarifica, daca a fost eroare, sa si-o asume, daca nu e eroare si are un document, sa il prezinte", a spus Iordache, potrivit Digi24.

Iordache a mai spus ca Tudorel Toader trebuie sa isi asume „mai multe lucruri, pentru intreaga activitate” si ca o evaluare va trebui facuta in partid.

"Atunci cand o sa facem evaluarea o sa am si eu cateva lucruri de spus colegilor mei. Astept evaluarea premierului si la PSD voi avea si eu cateva lucruri de spus", a afirmat Iordache.

Chestionat daca a votat impotriva ministrului, la motiune, Florin Iordache a negat.

"Nu am votat pentru ca au fost niste lucruri care cred ca nu trebuie trecute in motiune, cred ca avem responsabilittae ca partid atunci cand sustinem un guvern sa-l sustinem pana la capat. Nemultumirile le transam in partid".