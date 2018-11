"Am aflat abia dupa o saptamana de suspans ca ordonanta de clasare invocata de ministrul Justitiei nu a fost emisa, confirmata sau verificata de subsemnatul in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, astfel cum acesta a lasat sa se inteleaga, enumerand-o ca motiv de revocare. Este un mod tipic de manipulare prin distorsionarea adevarului. Ministrul Justitiei exploateaza o eroare de grefa survenita in martie 2016, facuta cu ocazia selectarii lucrarilor necesare pentru procedura de numire in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Efectuand copii dupa documente redactate de A. Lazar, grefiera a fotocopiat, urmare a unei erori generate de identitatea numelui de familie, ordonanta emisa de procurorul-sef adjunct de sectie Cristian A. Lazar din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta ordonanta de disjungere cu privire la alte persoane a ajuns prin declinarea competentei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, dosar pe care l-am repartizat, spre solutionare, unui procuror", se arata intr-un mesaj publicat miercuri seara de procurorul general Augustin Lazar, potrivit Jurnalul.ro.

Citeste: Toader: Nu a fost si nu este nicio eroare referitoare la ordonanta de clasare din dosarul de candidatura al lui Lazar

Toader: Nu a fost si nu este nici o eroare

Tudorel Toader sustine ca nu a existat nicio ''eroare'' cu privire la la ordonanta de clasare din dosarul de candidatura al procurorului general, Augustin Lazar.a scris Toader, pe Facebook. (Citeste si: Basescu, despre Toader: Domnule profesor, e groasa omule. Ai incurcat Lazarii