Ministrul Justitiei a publicat miercuri, pe site-ul MJ, o serie de precizari cu privire la candidatura lui Augustin Lazar pentru functia de procuror general.

MJ arata insa ca nu se pot identifica documentele justificative pentru activitatea profesionala a lui Lazar, respectiv lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care acesta si-a desfasurat activitatea.

"In dosarul candidatului de la Ministerul Justitiei nu se pot identifica, cu exactitate, documentele justificative pentru activitatea profesionala, si anume lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea si orice alte inscrisuri considerate relevante", spune MJ, potrivit Agerpres.

Potrivit art. 211 alin. (2) din Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator din 9 martie 2006, "impreuna cu propunerea ministrului Justitiei, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii declaratiile prevazute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care se emite avizul, un curriculum vitae al candidatului, 10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea si orice alte inscrisuri considerate relevante".

S-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele Klaus Werner Iohannis

", arata MJ.

Conform sursei citate, in raportul de evaluare a fost precizat faptul ca: "Nu cunoastem daca motivul acestei scapari are vreo legatura cu faptul ca in dosarul de candidatura al actualului procuror general era tocmai o rezolutie de clasare care privea presedintele Romaniei in functie. Am luat doar act de documentele pe care le-am identificat in dosarul inregistrat la Ministerul Justitiei".

Tudorel Toader sustine: "Toate constatarile facute prin Raportul de evaluare sunt corecte si au ca fundament, asa cum am precizat, documentele identificate in dosarul de la Ministerul Justitiei".

MJ precizeaza ca dispozitiile art. 54 alin. (3) din Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, in vigoare la data de 28 aprilie 2016, stipuleaza: "Presedintele Romaniei poate refuza motivat numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1), aducand la cunostinta publicului motivele refuzului".

"Daca presedintele Romaniei putea refuza motivat este greu de crezut ca isi putea fundamenta decizia in lipsa studierii documentelor de la dosarul de candidatura. Nu cunoastem documentele care au fost analizate la acea data de catre domnul presedinte pentru a motiva decizia sa de numire in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, deoarece din documentele de la Ministerul Justitiei nu rezulta continutul dosarului transmis catre Administratia Prezidentiala. Ordonanta de clasare mentionata la punctul anterior se afla in dosarul de la Ministerul Justitiei, aferent procedurii de numire a domnului Augustin Lazar in functia de procuror general. Autorul ordonantei de clasare a fost numit de catre presedintele in functie, conform art. 54 alin. (3) din Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, la propunerea ministrului Justitiei, intr-o functie de procuror de rang inalt", explica Tudorel Toader.

Ministrul Justitiei anunta ca va trimite la Consiliul Superior al Magistraturii o copie a dosarului de candidatura al lui Augustin Lazar, sustinand ca isi da acordul pentru ca CSM, daca apreciaza ca sunt intrunite conditiile legale, sa faca publice documentele de la dosar.

"Distinct de cele prezentate si avand in vedere discutiile cu privire la posibilitatea de a face public copii ale documentelor identificate in dosarul de numire a domnului Augustin Lazar in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, transmit catre Consiliul Superior al Magistraturii copie integrala dupa dosarul existent la Ministerul Justitiei, in forma si in ordinea identificata, impreuna cu fisa de registratura cu documentele intrate. In acelasi timp, atasez copie dupa raspunsul numarul 18.450 din 19 septembrie 2018, prin care CSM a transmis rapoartele de evaluare a activitatii profesionale a domnului Augustin Lazar. Solicit, pe aceasta cale, Consiliului superior al Magistraturii sa confirme sau sa infirme cu date si fapte aspectele identificate in evaluarea documentelor din copia dupa dosarul care a stat la baza numirii domnului Augustin Lazar in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In acelasi timp, in conditiile in care Consiliul Superior al Magistraturii apreciaza ca sunt intrunite conditiile legale pentru a face publice documentele transmise, imi exprim acordul in acest sens", mai spune Toader.