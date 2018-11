"Le-as sugera tuturor sa nu se mai victimizeze in discutii informale cu presa ca daca o sa fie remaniati, o sa spuna de fapt care e adevaratul motiv. Adevaratul motiv la remaniere nu va fi la niciunul dintre ministri ordonanta de amnistie si gratiere. Daca cineva se gandeste sa spuna ca din cauza asta ar putea fi remaniat – ceea ce deocamdata in PSD nu este cazul, la ora asta nu se pune problema remanierii lui Toader, dar la ora asta, nu stiu ce se va intampla in continuare – ar face o mare greseala si sper ca toata lumea sa revina cu picioarele pe pamant, sa inteleaga ce are de facut la ministerul respectiv.

Consider in continuare ca este nevoie de doua lucruri foarte clare. De stoparea abuzurilor, asta implica schimbarea mecanismului, sistemului ocult si a acestei organizatii subterane care a permis, de fapt a hotarat sa se intample aceste abuzuri. Al doilea obiectiv, sa se repare efectele abuzurilor. La aceste doua lucruri trebuie sa se lucreze in Parlament, in Guvern, nu stiu daca la Ministerul Justitiei, dar cel putin in Parlament si la Guvern trebuie sa se lucreze. Astea sunt intrebari la care cel putin la prima am inceput sa dam raspunsuri partiale in Parlament, si anume sa schimbam sistemul care a permis aceste abuzuri, iar la al doilea obiectiv, daca la Guvern nu se lucreaza, o sa incepem sa lucram in Parlament. Care va fi cea mai buna modalitate, ma refer la cea mai eficienta, o sa incepem sa lucreze", a spus Dragnea, citat de cotidianul.ro.