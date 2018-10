"Fiecare membru al Guvernului si-a asumat acest mandat, si-a asumat ca va veni un moment in care se va face o analiza si ca in functie de acea analiza va continua sau va pleca, mi se pare foarte corect", a declarat Carmen Dan la sediul Arhivelor Nationale.

Chestionata daca are emotii in ceea ce priveste remanierea, raspunsul ministrului a fost: "Nu, de ce as avea emotii privind remanierea?".

Carmen Dan nu a vrut sa comenteze daca urmeaza sa fie interimar la Ministerul Justitiei, precizand ca nu are cunostinta despre vreo discutie in partid despre acest lucru.

"Eu nu am cunostinta despre nicio discutie in forul statutar al partidului sau la Guvern, unde, asa cum a anuntat premierul Romaniei, a finalizat activitatea de evaluare. In acest moment, sunt speculatii si scenarii mediatice", a adaugat ea, citata de dcnews.ro.