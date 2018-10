"Solidaritatea PSD in protectia penalilor este una impecabila. In momentul de fata, Romania este un stat in care avem o majoritate PSD-ALDE care a decis sa faca bloc in jurul lui Liviu Dragnea. Orice alte incercari sunt butaforie publica. In realitate, in momentul in care se voteaza, o majoritate trebuie sa-si arate voturile. In Romania este o majoritate care sustine infractorii, iar domnul Tudorel Toader este impresarul acestora", a declarat Dan Barna, miercuri, dupa respingerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei, potrivit Digi24.

Dan Barna a spus ca opozitia a avut toate voturile de care dispune, USR sustinand motiunea pe care a depus-o.