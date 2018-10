Motiunea a fost respinsa cu 99 voturi “pentru”, 171 ”impotriva” si 5 abtineri, informeaza stirileprotv.ro.

In discursul rostit in plenul Camerei Deputatilor, Tudorel Toader a facut apel la normalitate, spunand ca aceasta inseamna ca un cetatean sa nu fie trimis in judecata pe nedrept.

"Vreau sa va reamintesc urmatorul lucru si daca mergeti pe minima empatie, imi dati dreptate: ganditi-va la aia de erau pe Stirbei Voda pusi in lumina reflectoarelor, au stat ani de zile in puscarie apoi li s-a spus ca fapta nu exista. Ii spui omului ca a stat o noapte, o luna, un an, sapte ani in puscarie degeaba, dar noi spunem independenta justitiei, nu putem spune ca s-a gresit, sa mearga la CEDO", a declarat Toader in Parlament.