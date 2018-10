"In cadrul interventiei sustinute, presedintele USR a atras atentia asupra modului in care iliberalismul este folosit astazi in state precum Ungaria, Polonia si Romania pentru a acoperi incompetenta de la guvernare si pentru a justifica o guvernare prin frica.

In contextul in care realitatea arata ca in toate statele membre UE, nivelul de trai a crescut semnificativ ca urmare a dobandirii calitatii de membru, guvernarile iliberale apeleaza la minciuna si manipulare pentru a arunca vina asupra Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat al formatiunii.

"Iliberalismul se bazeaza pe minciuna si manipulare, iar intr-o epoca a post-adevarurilor si in care comunitatile digitale vor deveni unul din actorii care vor determina realitatea unui stat, este datoria noastra, a cetatenilor, sa ne luptam cu post-adevaruri pentru a salva si deopotriva defini democratia, in Romania si in Uniunea Europeana. Astazi, vedem cum in Romania, in Ungaria sau in Polonia, orice merge prost in plan intern trebuie justificat de catre conducatori prin gasirea unor dusmani externi, prin blamarea Uniunii Europene. Solutia consta in implicare, adaptare continua la schimbarile interne si externe care apar si mai multa integrare in plan european si euro-atlantic. Viitorul va veni peste noi, orice am face. Daca nu ne implicam toti, ca societate, vom deveni victime ale celor care controleaza si manipuleaza prin frica si post-adevar. Romania are nevoie de oameni noi in politica", a spus Dan Barna.