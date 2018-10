"Am vazut foarte multe informatii, am vazut foarte multe pareri, am vazut foarte multe analize, chiar actiuni ale unor colegi de-ai mei, din Partidul Social Democrat din Romania, unii colegi din Guvern care si-au comandat sondaje proprii pe tot felul de retele de socializare, care si-au comandat sustineri destul de inaltatoare din partea unora sau altora, altii suparati, altii vorbind de negocieri, altii dand ca sigur ca sunt tensiuni in PSD. Nu e vorba despre asta. Asa cum am spus si eu, si doamna prim-ministru a avut o perioada in care tinand cont si de ceea ce a primit de la colegii din partid, din acel grup de noua magnifici - glumesc, sunt colegi la care chiar tin si ii respect -, precum si din propriile evaluari facute la Guvern, am avut o discutie in acest weekend, chiar duminica, de ziua mea, si mi-a aratat ca are deja un punct de vedere finalizat in ceea ce priveste membrii din actualul Guvern, care ar trebui sa nu mai continue, cel putin in aceasta echipa si ca in perioada urmatoare lucreaza sa-si contureze care sunt variantele de inlocuire pentru acesti colegi. Si pozitia dumneaei si pozitia mea sunt destul de bine conturate, in sensul ca este o remaniere importanta, este o remaniere care trebuie sa tina cont de obligatiile, provocarile pe care le vor avea Romania si Guvernul Romaniei in urmatorul an, si nu numai, si atunci trebuie sa cantareasca foarte, foarte bine orice propunere care va veni in Comitetul Executiv al PSD. Restul e cancan", a afirmat Dragnea la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Cat priveste data cand va avea loc sedinta Comitetului Executiv al PSD si criteriile care vor sta la baza remanierii, liderul social-democrat a spus ca CEX-ul va fi stabilit de partid, si "nu de presa", iar la baza evaluarii ministrilor vor sta numai criterii de competenta, si nu "chestiuni personale, de puci".

El a adaugat ca o sa fie si niste "dezamagiri, surprize"

", a punctat Dragnea.

Intrebat cati ministri pleaca si daca se mentine criteriul zonal, regional, in alegerea celor noi, presedintele PSD a raspuns: "Eu nu o sa pot sa opresc niciodata presa sa faca guverne si cred ca nici nu e bine sa oprim presa sa faca guverne, pentru ca daca nu sunt alte subiecte, de ce sa nu fie si subiectul asta? Dar nu pot sa fac lucrul asta, pentru ca am stabilit de la inceput si ma cunoasteti foarte bine ca nu o sa dau eu nici pe surse, nici in public inainte de astfel de intalniri importante astfel de nume".