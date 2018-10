"Romania, ca stat al UE, a beneficiat de finantari de 48,3 miliarde de euro, avand un sold pozitiv in ceea ce priveste finantarea de 31,2 miliarde de euro. De la 1 ianuarie 2017, in primul deceniu de la aderare, impactul asupra majorarii PIB a fost de 13,6%, iar nivelul investitiilor a crescut cu 30%. In ceea ce priveste venitul romanilor raportat la media europeana ca si paritate a puterii de cumparare am avut un salt absolut spectaculos care se datoreaza in cea mai mare parte atat resurselor financiare de care am beneficiat de la nivelul bugetului UE, cat si datorita investitiilor extrem de importante care au fost facute in Romania si care au dus la o dezvoltare economica incomparabila cu o alta perioada de 10 ani din istoria economica a Romaniei.

Din pacate, in actualul exercitiu financiar, din foarte multe motive, dar in special din cauza incapacitatii guvernelor care au gestionat modul de absorbtie a fondurilor europene suntem la un stadiu al absorbtiei fondurilor europene de sub 20% si riscam sa pierdem de acum inainte in fiecare an sute de milioane si miliarde de euro. Aici nu este de vina UE, ci incapacitatea guvernelor, incepand cu Guvernul Ponta, continuand cu Guvernul Ciolos, cu guvernele PSD-ALDE, care nu numai ca s-au aratat capabile, dar parca de multe ori nici nu si-au dorit sa apeleze la investitii care sa fie finantate din fonduri europene", a spus Orban, la conferinta cu tema "Alegerile europene si Brexit 2019: consecinte pentru UE si bugetul UE", organizata la Bucuresti de PNL si Fundatia Konrad Adenauer, potrivit jurnalul.ro.