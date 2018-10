"Astazi a fost publicata, ca de obicei cu intarziere, executia bugetara pentru luna septembrie. Situatia este neplacuta si m-a surprins neplacut aceasta executie din mai multe motive, dar este clar ca avem confirmarea, acum dupa 9 luni de zile, ca acest Guvern Dancila este cel mai slab guvern in perioada postdecembrista, dupa Revolutia din '89. Mai multe lucruri as vrea sa amintesc, nu va dau toate cifrele, dar dupa 9 luni de zile veniturile la buget sunt mai mici cu 12 miliarde decat erau programate, ca sa aveti o imagine asupra situatiei executiei bugetare. Un alt motiv pentru care m-a surprins neplacut aceasta executie bugetara este ca ma asteptam sa fie mai buna, chiar daca in raportul pe care l-am publicat si a fost aprobat de BEx am prezentat o situatie a executiei bugetare cu un deficit spre sfarsitul anului de 3,5%, ma asteptam ca situatia sa fie mai buna, datele care au aparut astazi arata o economie in deriva", a spus Florin Citu, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a mentionat ca l-a surprins neplacut si ''performanta'' ministrului Finantelor Publice din ultimele zile, care "pe la toate televiziunile a venit si a prezentat o situatie roz a economiei".

"Iar astazi avem o executie bugetara care arata o economie in deriva, o economie in criza economica. Primele consecinte vor aparea la rectificarea bugetara, cand veti vedea ca nu vor mai fi bani pentru niciun fel de proiect si cele sapte proiecte anuntate de Dancila acum cateva luni de zile nu vor putea fi finantate si veti vedea un buget de austeritate pentru 2019", a adaugat senatorul liberal.

Potrivit lui Citu, "oamenii care au dus aceasta economie in criza vor exporta criza in UE"

", a mai spus Citu.

El a adaugat ca este momentul ca interesul national sa fie pus deasupra disputelor politice.

"Este momentul sa punem deasupra disputelor politice interesul atat economic, dar si interesul national, ca Romania nu se poate face de ras cu Andrusca, cu Dancila care nu pot in Romania sa administreze aceasta economie, dar sa administreze acolo. Veti vedea ca vor aparea in zilele urmatoare mai multe informatii despre aceasta executie bugetara, dar este clar in acest moment ca fara taieri masive de cheltuieli in 2018 si in 2019 Romania intra in criza mult mai devreme decat ne asteptam", a afirmat Citu.