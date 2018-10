"Astazi ma uit cu extrem de mare dezamagire si cu tristete la ceea ce se intampla in spatiul public si la modul in care politicieni, pentru ca se discuta foarte mult despre politizarea acestui subiect, politicieni care sunt direct responsabili de ceea ce s-a intamplat dupa tragedia de la Colectiv - si ma refer la transferul pacientilor, la modul in care s-a desfasurat managementul situatiei - pleaca ca sobolanii in spatele usilor atunci cand sunt intrebati de ce trebuie sa faca si de ceea ce trebuiau sa faca. Ca politician spun ca este de datoria noastra ca aceste lucruri minime sa fie schimbate de urgenta", a afirmat Pavel Popescu, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a criticat faptul ca statul roman - Ministerul Sanatatii din acel Guvern - a refuzat ajutorul tarilor partenere pentru transferul victimelor si pentru salvarea unor vieti.

"Vreau sa dezmint situatia paturilor de mari arsi din Romania. Nu poate sa existe nicio persoana in aceasta tara, incepand cu ministrul Sanatatii, care poate sa afirme faptul ca in momentul de fata in Romania exista 5 paturi de mari arsi. Pentru ca in Romania astazi nu exista absolut niciun pat de mare ars care sa trateze un pacient mare ars la standardele la care se trateaza in Europa. (...) In Romania astazi avem trei sectii mari de mari arsi: Targu Mures, Iasi si Timisoara si ma refer aici la niste camere goale, dar construite la standarde europene, care nu au fost dotate sau au fost dotate intr-un mod iresponsabil", a spus Pavel Popescu.



In opinia acestuia, cei care nu au reusit sa doteze acele camere trebuie sa plece.

"Cine a facut licitatia, in acesti trei ani reusind sa trimita echipamentele in mod total dezorganizat, adica sa nu poti sa dotezi macar un singur pat de mare ars in aceste sectii care au fost construite nou-noute, trebuie sa plece astazi doamna ministru, toti acesti functionari publici care astazi stau in Ministerul Sanatatii si timp de trei ani nu au reusit sa doteze acele spitale, trebuie sa plece astazi si as vrea sa-i stiu cu nume si prenume. Si asta este datoria ministrului Sanatatii ca astazi sa vina sa faca niste clarificari vizavi de ceea ce s-a intamplat cu aceste licitatii", a adaugat deputatul liberal.

Potrivit acestuia, cladirea din sectorul 4 unde s-a intamplat tragedia din 2015 functioneaza astazi cu acea foaie in geam care spune foarte clar ca nu are un aviz pentru functionare in caz de incendiu.

Pavel Popescu a spus ca a depus amendamente in comisia de specialitate pentru ca ISU sa angajeze 200 de specialisti care sa faca evaluarea tuturor cladirilor din Bucuresti, dar i s-a raspuns ca nu se pot angaja acesti oameni.

"Intrebarea mea este astazi - putem angaja 22.000 de amante, pile si membri de partid in niste firme ale Primariei Capitalei si functionari publici in niste companii de stat inventate peste noapte? Putem. Putem, draga Guvern al Romaniei, sa avem un impact bugetar pentru angajarea a 22.000 de astfel de persoane, dar nu putem sa angajam 200 de specialisti care sa evalueze cladirile din Romania? Veniti, dragi politicieni, astazi in Romania si spuneti inca nu poti angaja 200 de oameni ca in cazul unei tragedii ca cea de la Colectiv sa fiti asigurati ca nu ne mor copiii pe strada, ca nu murim noi pe strada, pentru ca oricine poate sa fie in situatia ca se afla in spatiul public, la un eveniment public si poate ajunge in mormant", a adaugat Pavel Popescu.