"Anul viitor va fi cu adevar o provocare pentru noi toti, dincolo de faptul ca ne confruntam cu consecintele primului pas inapoi major pentru UE, ma refer la Brexit, ne confruntam cu o confruntare de ideologii si, in acest context, ar trebui cu totii sa jucam un rol mai predominant si sa incurajam toate institutiile europene sa ia toate masurile necesare pentru a mentine coeziunea in randul societatilor noastre, care sunt de diferite niveluri de dezvoltare si ambitii. Datorita implicatiilor macroeconomice si macro-sociale, politica de coeziune europeana poate fi considerata cel mai important instrument in corectarea dezechilibrelor regionale si in sporirea bunastarii cetatenilor", a afirmat Tariceanu, la conferinta "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetateni".

El a spus ca "politica de coeziune nu constituie un ajutor pentru vecini, ci o incercare de a construi o piata mai flexibila si mai profitabila, mai prospera care sa sporeasca standardele de trai pentru toti cetatenii europeni", scrie Agerpres.



"De aceea, viitorul Europei este implicit viitorul Romaniei, iar aceasta depinde de ancorarea ferma de polul stabilitatii, pe de o parte, si, pe de alta parte, pe polul prosperitatii", a adaugat Tariceanu.

"Cred ca ne confruntam cu totii cu o etapa cruciala, trebuie ca solidaritatea sa fie in centrul proiectului european, trebuie sa invatam din propriile noastre dificultati pentru a solutiona astfel de probleme. (...) Resping cu tarie construirea unei Europe cu mai multe viteze, ca unii sunt mai europeni decat altii.(...) Dincolo de faptul ca este contraproductiva si aduce conflicte constante in randul statelor membre, o astfel de abordare submineaza rolul international al UE ca un actor puternic si legitim", a sustinut Calin Popescu-Tariceanu.

"Se pare ca rolul nostru este sa luam o decizie importanta, vom alege unitatea sau izolarea, critica sau dialogul, vom fi o Europa mai puternica financiar sau vom fi invinsi de greselile trecutului nostru. Cred ca acestea sunt intrebarile importante care necesita raspunsuri reale, pentru a ne asigura ca ciclul financiar multianual va pune la dispozitie resursele necesare pentru a consolida posibilitatea de a face provocarilor de astazi si de maine", a completat Tariceanu.

"Suntem onorati ca detinem anul viitor Presedintia Consiliului UE. Sibiu, unul dintre cele mai frumoase orase ale Romaniei, cu incarcatura istorica, va organiza summitul. Sunt optimist in privinta concluziilor. Succesul Presedintiei romane depinde de noi toti, pentru a oferi raspunsuri sincere la aspecte care au puterea de a crea succesul sau insuccesul oricarei efort. (...) Cred ca modalitatea cea mai usoara de a oferi raspunsuri la intrebarile de mai sus sta in eficienta politicii europene de coeziune, acest instrument bine folosit are capacitatea de a acoperi decalajele actuale si de a vindeca ranile trecutului. Va reamintesc ca UE nu si-a pierdut niciodata capacitatea de a genera speranta, atat la nivel intern, cat si mondial. Solicit tuturor celor competenti sa actioneze", a conchis Tariceanu.

