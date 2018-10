"Avem nevoie de oameni noi in politica in Romania si (...) avem nevoie de politicieni romani noi in politica europeana, care sa mearga in institutiile europene sa faca o politica in interesul Romaniei si sa nu se duca acolo ca sa iasa la pensie din politica nationala sau ca sa-si faca doar mana pentru politica nationala. Avem nevoie sa trimitem in Parlamentul European politicieni romani maturi, cu experienta, care cunosc institutiile europene si care pot sa mearga acolo cu idei si sa faca simtita prezenta Romaniei. Avem nevoie, de fapt, de o politica proeuropeana care sa fie asumata si facuta pentru romani", a declarat Ciolos, la conferinta "Drumul catre Sibiu - Un pas mai aproape", organizata la Bucuresti de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.

Ciolos considera ca este nevoie de "forte politice care sa se mobilizeze pentru a reconstrui Uniunea Europeana, care ramane in continuare un reper pentru romani".

"Avem nevoie sa inventam la nivel european forme de democratie participativa, in care cetatenii sa se poata exprima mai mult si nu doar o data la cinci ani. (...) Avem nevoie si sa definim mai clar care este plusvaloarea adusa de politicile europene si sa focalizam, sa canalizam politicile, regulamentele europene, legislatia europeana si fondurile europene spre acele domenii de plusvaloare europeana. Chiar daca increderea romanilor in Uniunea Europeana, in institutiile europene variaza, in continuare semnalul e foarte clar ca romanii vor sa ramana in Uniunea Europeana, iar aceasta variatie a opiniei romanilor vizavi de institutiile europene eu o interpretez intr-o alta cheie si anume ca multi romani se asteapta ca institutiile europene sa se implice mai mult in ceea ce se intampla in Romania, asta pe fondul scaderii increderii in politicienii autohtoni, din pacate", a sustinut Ciolos, potrivit Jurnalul.ro.