"Am raspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat dl Timmermans, maine vor pleca catre Bruxelles si vom avea o discutie cu dumnealui dupa ce va vedea raspunsul detaliat pe fiecare obiectiv in parte", a spus sefa Executivului, citata de ziare.com.

Chestionata care este pozitia sa de principiu in scrisoarea catre Timmermans, raspunsul premierului a fost: "Eu nu-mi permit sa ma implic in ceea ce priveste Justitia, am dat raspunsurile in functie de cele sustinute atat de ministrul Justitiei, cat si de Comisia Juridica din Parlament. Deci nu am spus parerea unuia sau altuia, am dat raspunsuri aplicate pliate pe realitatea existenta".