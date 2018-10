"Mi se pare de-a dreptul sfidator si scandalos ca dupa punctele de vedere decise in plenul Comisiei de la Venetia, inainte de raportul MCV, sub existenta riscului initierii si adoptarii unei rezolutii impotriva Romaniei in Parlamentul European, cand ai perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului UE, sa initiezi ca ministru al Justitiei, din comanda liderului partidului de guvernamant, o asemenea procedura cum este procedura de revocare a procurorului general fara niciun fel de motivatie solida este de fapt o sfidare la adresa interesului fundamental al Romaniei, care este acela de a-si consolida pozitia la nivelul UE, de a avea o Presedintie a Consiliului UE plina de succes, care sa imbunatateasca perceptia Romaniei la nivelul UE.

Or, sa faci astfel de lucruri nu inseamna altceva decat sa sfidezi bunul simt si sa calci in picioare interesul Romaniei si interesul general al fiecarui roman", a spus Orban la conferinta "Drumul catre Sibiu - Un pas mai aproape", organizata la Bucuresti de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania., potrivit Jurnalul.ro.