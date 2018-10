"S-a amanat CEx. Asa cum am promis ieri, am terminat evaluarea ministrilor. Asteptam acum CEx pentru ca asa cum stiti suntem un guvern politic, am fost investiti toti prin votul CEx. Dupa ce voi expune activ in ansamblu, pentru ca mai intai ne intereseaza programul de guvernare, apoi voi discuta despre fiecare minister in parte si apoi in urma unui vot vom lua decizia", a delcarat Viorica Dancila, potrivit Digi24.

Chestionata de ce s-a amanat CEx daca evaluarea este gata, Dancila a spus ca nu va fi numai despre evaluarea ministrilor.

"Acest CEx nu va discuta numai despre evaluare, trebuie purtate discutii si cu cei care vor veni, daca vom face schimbari, si cu siguranta vom face aceste schimbari. Si atunci trebuie totul cumpatat cu foarte multa atentie, sa nu uitam ca de la 1 ianuarie 2019 preluam presedintia Consiliului UE si avem nevoie de experienta si expertiza", a spus Dancila.