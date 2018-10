Ponta: Daca Dragnea vrea sa isi aduca la Aparare un "teldrumist" va fi rau pentru Romania

Fostul premier Victor Ponta sustine ca Mihai Fifor nu isi are locul in actualul Guvern, fiind de parere ca in cazul in care presedintele PSD va aduce la Ministerul Apararii "un 'teldrumist' va fi rau pentru Romania".