"Va pot spune ca nu am luat decizia, ca aceasta posibilitate sigur ca nu-mi este straina, ma gandesc foarte serios la ea, dar e o decizie foarte grea, foarte serioasa si o voi lua mai tarziu. In mod normal, aceasta decizie ar trebui luata, nu numai de mine, cred ca de oricine vrea sa candideze la aceasta importanta functie probabil anul viitor. Cel putin in ceea ce ma priveste, nu dau sfaturi altora, fiecare face ce vrea, cum considera, dar eu cred ca acum este mult mai devreme", a afirmat Calin Popescu-Tariceanu, la Antena 3, intrebat daca poate spune ca a luat decizia, din punct de vedere personal, de a candida la prezidentialele de anul viitor, potrivit stirileprotv.ro.

Cu aceasta ocazie, Tariceanu a explicat si cum vede el functia prezidentiala.

"Abordarea facila, abordarea atractiva a functiei prezidentiale este modelul Basescu, presedintele jucator. Presedintele jucator care are sustinatori si are si opozanti, dar face tot timpul ceva care sa fie pe placul sustinatorilor si are o paleta intreaga de actiuni. Care este problema cu acest model de asumare a rolului presedintelui? E o capcana ingrozitoare. De ce? Sigur, iti consolidezi un anumit electorat, dar in fata celor care sunt opozanti nu mai ai pic de credibilitate. Si vine un moment de criza, cum este acesta in care suntem noi, cand Romania, de fapt, ar trebui sa priveasca cu seriozitate si cu responsabilitate pentru anul viitor, pentru cele sase luni de Presedintie, cand vezi ca e fractura in societate. Si trebuie sa vii si sa poti sa faci demersul credibil, ca esti echidistant, si in aceasta relatie echidistanta nu-i favorizezi nici pe cei de la putere, nici pe cei de la opozitie si le propui o solutie politica. Tu, ca presedinte, le propui o solutie politica sau macar incerci sa vezi prin consultare daca se poate degaja o solutie politica care sa asigure consensul", a spus Tariceanu.