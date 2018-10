"Deja e o criza, suntem intr-o criza. [...] Eu cred ca in momentul in care ministrul a decis sa porneasca procedura de revocare, cred ca acest element legat de piesa din dosar cu clasarea a fost lucrul care l-a determinat sa nu mai astepte. Pentru ca, vedeti, in aceasta chestiune se discuta si despre oportunitatea politica. E o dilema cumplita. Tu ca ministru ce faci? Din considerente politice, te faci ca inchizi ochii, tii gunoiul sub pres si mergi mai departe stiind bine - si sunt dovezi clare - ca s-a facut santaj la presedinte pentru numire, ca in functie procurorul nu si-a dus la indeplinire obligatiile si responsabilitatile, ca a incalcat cu buna stiinta deciziile CCR, ca intervine politic cum nu trebuie sa faca, in chestiuni eminamente politice si care tin de resortul Parlamentului - si in acest fel demonstreaza ca nu respecta principiul separatiei puterilor in stat, sau lucrurile astea nu mai conteaza si tii cont de chestiunile de conjunctura politica: nu e bine acum... Niciodata nu e bine. Sigur ca revocarea procurorului general nu e o masura usoara.

Va spun foarte clar, este o criza politica si ca aceasta sa nu se extinda in timp prea mult ar fi bine ca ea sa fie transata cat se poate de repede, iar cei doi actori care urmeaza in aceasta suita procedurala: CSM si presedintele ar face bine sa inchida acest capitol cat mai curand", a declarat Tariceanu, potrivit dcnews.