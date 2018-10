"Va pot spune ce as face eu daca as fi in locul domniei sale - evident ca as ataca acest document in contencios administrativ. Constitutia da voie oricui sa-si exercite acest drept si nu vad de ce procurorul general, indiferent de numele lui, nu ar apara imaginea sistemului judiciar in sine si independenta acestui sistem judiciar atacand un act care, din punctul meu de vedere, este ilegal. Vom vedea ce decizie va lua procurorul general. Procedura insa pentru a putea fi atacat acest document trebuie dusa la bun sfarsit.

Adica avizul CSM, care este undeva in jur de 13-15 noiembrie si care vine aceasta procedura tot inainte de Raportul pe Justitie, care va fi facut public in 13 noiembrie. Una dintre precizarile din acest raport nu are cum sa nu faca referire la aceasta procedura discretionara de revocare a procurorului general. Deci CSM-ul va da un aviz - ma astept sa fie negativ -, va merge la presedinte, consilierii domnului presedinte vor decide care va fi optiunea corecta de urmat. Eu sper sa fie vicii de legalitate in toata aceasta procedura ca sa poata fi intoarsa propunerea catre Ministerul Justitiei si, la finalizarea ei, daca ministrul si Guvernul se vor incapatana in aceasta decizie de revocare, sa existe un atac la instanta competenta", a afirmat Gorghiu, la Palatul Parlamentului, potrivit dcnews.