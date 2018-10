"Zvonul bate realitatea. Realitatea este una si aceeasi - relatia nu este nici mai buna, nici mai rea decat acum patru - cinci zile. Faptul ca avem cateva puncte de vedere diferite - nu suntem facuti din aceeasi mama - si intr-o coalitie in care suntem parteneri este corect sa discutam si ceea ce cateodata nu este convenabil (...), astfel incat sa gasim solutia comuna. Dar asta nu inseamna ca relatia este deteriorata sau ca este pusa sub semnul intrebarii functionarea pe viitor a coalitiei", a afirmat Tariceanu la Senat, scrie Agerpres.

In general, a aratat liderul ALDE, este bine sa existe puncte de vedere identice, ca altfel "ar fi grav", dar a atentionat ca ramane de vazut ce mijloace trebuie folosite in exprimarea publica.

"Si eu cred ca la acest capitol sistemul pe care l-a promovat fostul presedinte Traian Basescu in lupta politica, care a insemnat distrugerea adversarilor prin trimiterea lor in judecata, prin inchiderea lor (...), este ceea ce a deteriorat climatul politic din Romania. (...) Cred ca trebuie sa existe un moment zero (...). Adica, sigur, sa ne pastram identitatea ideologica, politica, dar folosind mijloace democratice pe care le avem la dispozitie. Daca cei din Opozitie cred ca atacarea majoritatii si eventual revenirea la putere se face cu mijloace nedemocratice - manifestatii de strada, agresiuni de tot felul -, atunci ramanem probabil asa sa fim etichetati de idealisti. Eu cred ca suntem realisti. Am vazut evolutia politicii romanesti de multa vreme", a mentionat Tariceanu.