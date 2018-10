Augustin Lazar a solicitat Directiei resurse umane si organizare din cadrul CSM, ca urmare a Raportului privind activitatea manageriala a procurorului general al Romaniei initiat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa i se elibereze o copie a "rezolutiei de clasare care privea presedintele Romaniei in functie", document ce s-ar fi aflat la dosarul din 2016 cu propunerea de numire a sa in functie.

CSM i-a transmis lui Augustin Lazar ca la dosar nu exista un astfel de document.



"Urmare a adresei dumneavoastra (...), va aducem la cunostinta ca in urma verificarii documentatiei atasate la lucrarea noastra (...) (avand ca obiect avizarea propunerii ministrului Justitiei de numire in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a domnului Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia), nu a fost identificat niciun document cu obiectul invocat in solicitarea dumneavoastra", se arata in documentul transmis de CSM lui Augustin Lazar.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat saptamana trecuta ca a declansat procedura de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar.

In Raportul privind activitatea manageriala se precizeaza ca presedintele Klaus Iohannis nu ar fi verificat regularitatea procedurii de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general al Romaniei, propunerea fiind facuta de ministrul Justitiei de la acea data cu nerespectarea prevederilor legale, scrie Agerpres.



"Nu cunoastem daca motivul acestei scapari are vreo legatura cu faptul ca in dosarul de candidatura al actualului procuror general era tocmai o rezolutie de clasare care privea presedintele Romaniei in functie", se mentioneaza in Raport.