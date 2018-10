Corina Cretu participa la Conferinta "EuroImpact - Impactul si rezultatele politicii de coeziune in Romania. Experiente cu privire la accesarea fondurilor si implementarea proiectelor finantate", care este organizata la Bucuresti de Institutul European din Romania.

"Din fericire, Politica de Coeziune a ramas in centrul viziunii despre viitor a Uniunii Europene", a spus ea si a vorbit despre unul dintre principiile alocarii de fonduri europene, informeaza Agerpres.

"Pana la urma, sa conving colegii mei din cadrul Comisiei Europene ca trebuie sa ne intoarcem la formula Berlin (...) se bazeaza aproape 80% pe formula Produs Intern Brut pe cap de locuitor. Potrivit acestei formule, am reusit ca cele mai sarace tari - Bulgaria, Romania, Grecia - sa aiba un plus de 10%", a punctat ea.

Ea s-a adresat ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, prezent la conferinta, pe aceasta tema.

"In propunerea noastra, a Comisiei Europene, Romania va beneficia de un buget cu 8% mai mare fata de cel actual, 2014-2020. Am speranta, domnule Negrescu, ca negocierile care se deruleaza intre Consiliu si Parlamentul European vor mentine aceste principii deja trasate. Sunt convinsa ca dumneavoastra va veti bate in Consiliu pentru a mentine aceste cifre pentru tarile noastre", i-a transmis oficialul european.

Corina Cretu a vorbit despre nevoia unui acord cu privire la cadrul financiar multianual

", a evidentiat ea.

Comisarul european s-a referit si la riscul de a nu ajunge la un asemenea acord.

"Altfel, din studiile noastre, daca nu (...) din prima zi a anului 2021, de la 1 ianuarie 2021, 100.000 de proiecte risca sa nu mai poata fi terminate pe fonduri europene, datorita intarzierilor", a explicat Corina Cretu.