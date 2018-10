''Cum face aceasta smecherie? Foarte simplu! Prin indexarea accizelor in functie de inflatie indexeaza accizele exact la carburanti, unde, ca urmare a cresterii lor, estimarea este ca va creste pretul la pompa cu cel putin 10 bani, pentru produse energetice, electricitate, pentru gaz petrolier lichefiat GPL, de asemenea, pentru alte produse cum ar fi bauturi alcoolice, tigari, etc. In conditiile in care tu ai cea mai mare inflatie din Europa, ca tara, ar trebui ca Guvernul sa duca politici de reducere a inflatiei. Ori Guvernul nu numai ca nu face acest lucru, dar toarna gaz pe foc, incearca sa stinga un foc turnand gaz pe foc. Eu am spus, inca de la inceputul acestei guvernari, ca, din cauza promisiunilor mincinoase facute in campania electorala, Guvernul va provoca inflatie prin politici fiscale, bugetare si politici la nivelul macro-economic.

Orice crestere de venit trebuie sa duca la cresterea puterii de cumparare. Ca sa duca la cresterea puterii de cumparare nu trebuie insotita de inflatie, aceasta este o regula clara economica si PSD-ul incalca aceasta regula, pentru ca nu le pasa, de fapt, de nivelul de viata al romanilor, singura lor preocupare este sa-l scape pe Dragnea de puscarie si sa puna mana pe Justitie si pe toate institutiile statului'', a declarat Orban, potrivit Ziare.com.