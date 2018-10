"Presedintele Iohannis nu are dreptul la tacere!

Tudorel Toader afirma ca in dosarul inaintat de Ministerul Justitiei catre CSM si catre Iohannis in procesul de numire in functia de Procuror General, s-ar fi aflat si o ordonanta prin care Augustin Lazar ar fi aprobat un NUP in favoarea presedintelui. Daca a fost asa, ar semana a santaj la Presedintele Romaniei.

Augustin Lazar afirma ca nu a existat un asemenea document in dosarul sau. Este clar ca unul din doi, ori Toader ori Lazar, minte fara rusine, unul pentru a-l demite pe celalalt iar celalalt pentru a se mentine pe functie.

Presedintele Iohannis nu are dreptul la tacere pentru ca este singurul care poate “desemna” mincinosul, spunand public daca a avut in dosarul lui Augustin Lazar o ordonanta de neincepere a urmaririi penale (NUP) pe numele sau, ordonanta aprobata de Augustin Lazar.

In minutul urmator declaratiei presedintelui, mincinosul trebuie sa demisioneze.

PS – Daca documentul s-a aflat in dosar si domnul Iohannis are o mare problema", a scris Traian Basescu pe Facebook.