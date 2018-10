”Asta decide CEx-ul, in functie de evaluarea doamnei premier. Sunt toate masurile cuprinse in programul de guvernare aferente unui minister sau altul, uneori sunt masuri la care sunt mai multe ministere angrenate, se discuta cu fiecare ministru in parte, discutam acolo unde mai e nevoie de timp pentru a fi implementata o masura sau de ce o masura nu s-a implementat atunci cand trebuia", a zis Eugen Teodorovici, potrivit dcnews.

Eugen Teodorovici a subliniat faptul ca este preocupat sa-si faca treaba.

”Sunt preocupat sa imi fac treaba mea, si ca e weekend, si ca e noapte, si ca e zi. (...) Decizia o ia premierul", a mai spus Teodorovici.